Escursione domenicale all'oasi naturalistica delle Fontane Bianche

L’associazione culturale Arka, in collaborazione con l’associazione sportiva Health & Care, propone per domenica 27 ottobre un’escursione sulla Pedemontana trevigiana, zona di grande interesse naturalistico che è stata anche teatro di grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale. Il programma prevede al mattino l’escursione all’Oasi Naturalistica delle Fontane Bianche di Fontigo, gli esercizi di Qi Gong e Tai Chi per il benessere ed il pranzo al sacco immersi nella natura dell’Oasi Naturalistica ed al pomeriggio la visita al Museo della Grande Guerra di Fontigo. L’escursione verrà condotta da qualificata Guida Naturalistico-Ambientale, che è anche esperto di storia militare. Gli esercizi per il benessere verranno svolti sotto la guida di una qualificata Maestra di Qi Gong e di Tai Chi.

L’Oasi naturalistica delle Fontane Bianche è l’compresa tra il terrazzo fluviale e l’alveo del fiume Piave dove le acque di falda della piana del Quartier del Piave sgorgano da risorgive per tutto l’anno. Il nome, che deriva dalla limpidezza delle acque, identifica la meravigliosa area golenale che si trova alla confluenza tra i torrenti Rabòs e Rospér. Difficoltà dell’escursione: facile, su terreno pianeggiante. Durata dell’escursione: 2 ore (4 ore circa compresi il pranzo al sacco, gli esercizi per il benessere e le pause). Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking o da ginnastica con suola dentata, impermeabile o kway. Il Museo della Grande Guerra di Fontigo custodisce numerosi reperti militari (armi, proiettili e resti di equipaggiamento) ritrovati nella zona del fiume Piave.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il contributo di partecipazione all’escursione, agli esercizi di Qi Gong e Tai Chi e alla visita del museo è il seguente:

• Adulti (e ragazzi dai 18 anni): 10 euro

• Famiglie (composte da genitori e dai loro figli fino a 17 anni): 20 euro

• Bimbi e ragazzi amici accompagnati dalle famiglie partecipanti (dai 6 anni ai 17 anni): 5 euro

• Bimbi fino a 5 anni: gratis

PROGRAMMA DI DOMENICA 27 OTTOBRE

Ore 09:00 Ritrovo al parcheggio degli impianti sportivi Plebiscito di Padova (per i partecipanti a cui è comodo).

(Per gli altri partecipanti il ritrovo sarà alle 10:45 al parcheggio dell’oasi naturalistica delle Fontane Bianche).

Ore 09:15 Partenza dal parcheggio degli impianti sportivi di Padova (con mezzi propri).

Ore 10:45 Arrivo al parcheggio dell’Oasi Naturalistica delle Fontane Bianche.

Ore 11:00 Inizio dell’escursione all’Oasi Naturalistica.

Ore 12:15 Esercizi di Qi-Gong e di Tai-Chi con la Maestra Wang Xiaohui (chi non fa gli esercizi si rilassa).

Ore 13:00 Pranzo al sacco.

Ore 13:45 Ripresa dell’escursione all’Oasi Naturalistica.

Ore 15:00 Termine dell’escursione all’Oasi Naturalistica.

Ore 15:30 Visita al Museo della Grande Guerra di Fontigo.

Ore 16:30 Rientro.



L’escursione si svolgerà con almeno 10 partecipanti paganti (adulti paganti o equivalenti).



In caso di maltempo l’escursione verrà rinviata a data da destinarsi.



L’ISCRIZIONE TELEFONICA E’ NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE.



PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:



Claudia Cel. 347-2103368 / Gianluca Cel. 377-8407205



LE ISCRIZIONI CHIUDONO SABATO 26 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 15:00



Entro le ore 17:00 di Sabato 26 Ottobre gli iscritti riceveranno conferma dello svolgimento dell’escursione.