Escursione alle sorgenti del Livenza e contesto paesaggistico culturale

La nuova escursione paesaggistico culturale proposta da Salviamo il paesaggio - delegazione di Mogliano Veneto, porta a conoscere lo splendore delle sorgenti del Livenza e il contesto di grande interesse che le racchiude. Dalla chiesa della SS.ma Trinità a Coltura di Polcenigo il percorso si snoda in facile camminata tra la vegetazione, accompagnati di quando in quando dalla sorpresa delle acque rinascenti in polle limpidissime e da una flora spontanea pregevole. Segue la breve salita al colle di San Floriano, con l'interessante paesaggio collinare, su cui sovrasta l'omonima deliziosa chiesetta altomedioevale con frammenti di affresco attribuiti alla scuola di Vitale da Bologna o Tommaso da Modena. Dopo il pranzo al sacco nel parco, la discesa al borgo di Polcenigo, uno dei borghi più belli d'Italia, e la visita commentata alla chiesa della ss. Trinità, completano il giro. Partenza da Mogliano, con mezzi propri, dal parcheggio della Coop. A Mogliano Veneto, ore 8,30 (inizio escursione dal parcheggio di Coltura di Polcenigo ore 10).