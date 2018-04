Spettacolo "L’esercito delle cose inutili" con Rita Pelusio e Mirko Artuso

L’esercito delle cose inutili è un racconto speciale, che ruota intorno a una domanda semplice e decisiva: cos’è che riempie davvero la nostra vita? Sentirsi inutili ed essere felici è un’impresa difficile, ma non impossibile. Anche quando facciamo la cosa più inutile del mondo – raccogliere conchiglie, trapiantare primule, trascinare stancamente i nostri passi, invecchiare, amare qualcuno in silenzio – possiamo trovare una scintilla di vita, un lampo di senso, uno scatto inaspettato. O persino noi stessi.

Perché l’inutilità, è soprattutto un sentimento. Questo sembra dirci la storia scritta da Paola Mastrocola e raccontata da Rita Pelusio e Mirko Artuso. In questa storia davvero emozionante Paola Mastrocola mescola verità e fantasia, uomini e bestie per raccontare un mondo che somiglia molto al nostro. Una storia che quando si inizia ad ascoltarla non si riesce più a smettere.

“L’esercito delle cose inutili”, inutili come le attività degli abitanti di Variponti, allevatori di girini, giocolieri, avvitatori di lampadine, guardatori della luna, madri di figli lontani, scollatori di francobolli, costruttori di aquiloni, piantatori di primule, inutili come l’assurdo regalo fatto dai genitori all’undicenne Guglielmo Strossi.

Con Rita Pelusio e Mirko Artuso

Regia Mirko Artuso

Sound Design di Alberto Biasutti

Adattamento per reading teatrale di Mariangela Pitturru

