2^ Esposizione Internazionale Cinofila di Treviso - Raduno Bouledogue Francesi

L’esposizione cinofila di Treviso è da sempre una delle manifestazioni cinotecniche più apprezzate nel calendario annuale dell’ENCI. Alla sua seconda internazionale e in una nuova location, questa competizione che ha lo scopo di valutare le qualità estetiche e l’appartenenza allo standard di razza dei presenti, a cura di una giuria di esperti provenienti dall’Italia e dal Mondo. Sabato mattina attività ludiche di avvicinamento del bambino al cane a cura dell’associazione specializzata Club Cani da Compagnia. Il sabato pomeriggio è in programma il Raduno dei Bouledogue Francesi, mentre la domenica il concorso per junior handler, ovvero i bambini dai 6 ai 17 anni che presentano in maniera impeccabile il proprio cane sfilando nel ring d’onore.

ORARI 1 – 2 SETTEMBRE

8.30 | Ingresso espositori

10.00 | Inizio giudizi di tutte le razze

14.00 (sabato) | Raduno Bouledogue Francese

14.00 (domenica) | Concorso nazionale Junior Handler

15.00 | Ring d’onore

19.00 | chiusura manifestazione

BIGLIETTI

Ingresso gratuito per il pubblico

SERVIZI

Accessibilità disabili, ristorazione, sabato mattina attività ludiche di avvicinamento del bambino al cane a cura dell’associazione specializzata Club Cani da Compagnia.

Servizio veterinario in loco.

CONTATTI

+39 0422 235998

+39 366 6295739

info@gruppocinofilotrevigiano.com