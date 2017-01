Esposizione “Rumore di fondo” di Giovanni Maranghi

TREVISO. L'arte di Giovanni Maranghi approda, per la prima volta, in Veneto. E lo fa nella splendida cornice della prestigiosa Casa dei Carraresi, nella "città dipinta". L'esposizione dal titolo "Rumore di fondo" si inaugurerà sabato 14 gennaio 2017, alle ore 17.00. Una tappa fondamentale, quella dell'artista fiorentino in terra veneta, dove si rappresenta attraverso il proprio universo stilistico fatto di "dame e regine, femmes fatale e moderne veneri". Un percorso frutto di 12 mesi di lavoro dove tradizione e sperimentazione trovano qui il giusto equilibrio. Sono circa 35 le opere esposte a Casa dei Carraresi e daranno al visitatore una visione d'insieme dell'intera opera dell'artista toscano: dalle preziose resine agli innovativi "kristall", dalle eleganti tecniche miste su carta alle sculture in alluminio e plexiglass -qui esposte al grande pubblico per la prima volta- fino arrivare ai grandi tappetti, opere che negli ultimi mesi hanno riscosso grande successo nell'interesse dei collezionisti più raffinati. All'interno della mostra verrà proiettato un video realizzato dal regista Viacheslav Zakharov, che attraverso il proprio lavoro guiderà il visitatore nello spirito di questa esposizione che sarà documentata anche da un prezioso catalogo, realizzato appositamente in occasione dell'evento, per i tipi della Bandecchi & Vivaldi di Pontedera, dove all'interno troverà visibilità oltre al contributo prezioso del curatore, Prof. Ivan Quaroni, anche un testo critico del Prof. Antonio Natali, già Direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze. Per info: Casa d'Arte San Lorenzo, 0571 43595, galleria@arte-sanlorenzo.it.

