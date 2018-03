Essenzialmente amore: come usare gli oli essenziali per amarsi e amare di più e meglio

Salotto culturale di Robe Turche, dedicato all’Amore per sé e per gli altri



"ESSENZIALMENTE AMORE: come usare gli oli essenziali per amarsi ed amare di più e meglio"



In questa serata impareremo:

-cosa sono gli oli essenziali,

-come riconoscere gli oli essenziali e come usarli,

-come usarli per amarsi di più,

-come usarli con noi stessi e con coloro che amiamo: prove di applicazione degli oli.





Durante la serata i partecipanti avranno la possibilità di fare delle prove di applicazione degli oli per sentirne gli immediati benefici.



A conduzione dell'incontro: Tiziana Manca Gherrino Alessi.

Mamma e insegnante, studiosa di medicina cinese e praticante di riflessologia facciale vietnamita, ha sperimentato su di sé la valenza degli oli essenziali a cui è arrivata dopo gravi problemi di salute ed è entusiasta di condividere con noi tutto ciò che ha imparato e che le ha cambiato la vita.



Ingresso gratuito, a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria.

tel Robe Turche: 3914360734