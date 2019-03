Essere genitori oggi: sfide e opportunita’.

A cura della Dott.ssa Nivia Pilar-Nosadini: Psicologa-Psicoterapeuta



Fin dalla primissima infanzia il bambino inizia a costruire il senso di Sè e della propria esistenza nell’interazione con le prime figure d’accudimento.





Quali azioni può mettere in atto un genitore al giorno d’oggi per sostenere questo sviluppo?



Qual è il valore delle proprie emozioni in questo processo?



L'incontro dedicato vuole rappresentare uno spunto di riflessione sulla genitorialità al giorno d’oggi, sulle azioni che permettono di promuovere un’evoluzione serena dei propri figli attraverso il riappropriarsi della propria esperienza e della consapevolezza di genitore.



Posti limitati: richiesta iscrizione a scuolacarmenfrova@gmail.com entro il 25-03-2019