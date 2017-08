Estate 90 - Sbeghen Lounge

Torna l'evento anni 90 d'estate sul Montello da Sbeghen!!



Venerdì 18 Agosto dalle ore 21:30

****** ESTATE 90 ******



Per tutta la notte solo musica anni '90!!

In consolle per voi:

CARLO BARDINI - SANDY DJ - Voice MR CIRO



Ingresso libero e ricco buffet offerto ad inizio serata!



Vi aspettiamo al Ristorante Sbeghen, via San Martino 10 (Presa XII) Volpago del Montello



Info e prenotazioni 339.2541067