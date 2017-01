Fine settimana con Eugenio Allegri al Teatro del Pane

Per l'ultimo fine settimana di gennaio il palco del Teatro del Pane ospita il grande Eugenio Allegri in una doppia veste. Sabato 28 e domenica 29 gennaio Allegri è protagonista di Edipus, una produzione di Pierfrancesco Pisani, Nido di Ragno e OffRome, in collaborazione con Infinito s.r.l, con la regia di Leo Muscato. A distanza di 20 anni dalla storica interpretazione di Sandro Lombardi e a quasi 40 dall'esordio con Franco Parenti, Edipus - terza puntata della Trilogia degli Scarrozzanti di Giovanni Testori - è stato pensato in questa nuova versione proprio per Eugenio Allegri, erede del filone più sperimentale della grande tradizione della Commedia dell'Arte. Come racconta il regista, Leo Muscato, "La Trilogia degli Scarrozzanti è, probabilmente, uno fra i più significativi ed emozionanti manifesti d'amore per il teatro che siano mai stati scritti. Giovanni Testori inventa una compagnia di guitti che bazzica teatri semivuoti e fatiscenti, una compagnia di ultimi, di avanzi, di diversi, di reietti dai partiti, dalle chiese e da una società che non vuol saperne nulla della loro arte. Ma loro non demordono: sono convinti che "el teatro existe e rexisterà contra de tutti e de tutto, infino alla finis delle finis" e per questo si ostinano a recitare le grandi opere del passato, le reiventano e le riscrivono. Nel tentativo di avvicinarsi al popolo, questa compagnia di guitti s'inventa una lingua che il volgo può comprendere, un linguaggio tutto loro, miscuglio di dialetti, latinismi e ridicole volgarità, un linguaggio che malgrado loro, si fa poesia struggente e disarmante". Ma la crisi è crisi e gli artisti lasciano uno alla volta la compagnia per andare a guadagnarsi da vivere in altro modo. Eugenio Allegri veste i panni del Capocomico, ultimo rimasto della strampalata compagnia di reietti, che si ritrova sul palco da solo a recitare la tragica storia di Edipo e che, nel tentativo estremo di resistere, decide di interpretare lui stesso tutti i personaggi, con un'ostinazione tale da dare l'impressione di poter continuare a farlo anche davanti a delle poltrone vuote. Deciso cambio di registro, invece, per la mattina di domenica 29 quando lo stesso Allegri con Un racconto d'inverno inaugura per il 2017 il ciclo dedicato alle famiglie "Colazioni a Teatro" accompagnando il pubblico lungo il sentiero del racconto, leggendo e interpretando una storia per grandi e piccini.