Europa ieri - A 60 anni dal Trattato di Roma

A 60 anni esatti dal Trattato di Roma (25 marzo 1957 - 25 marzo 2017), ecco il nuovo e terzo appuntamento di Orizzonti dell'attualità! Volete conversare con noi sulle origini dell'Unione Europea? Venite a trovarci a sabato 25 marzo, alle ore 16.30, a Montebelluna. Levi Alumni, Venice Diplomatic Society e UTEM, ancora una volta insieme, offrono alla cittadinanza l'occasione di scoprire, da molti punti di vista, come gli Stati dell'Europa Occidentale sono passati dall'essere in guerra totale gli uni contro gli altri all'intraprendere insieme il cammino dell'integrazione europea, ripercorrendo i passaggi storici e politici che hanno visto protagonisti Francia, Germania Ovest, Italia e Regno Unito tra gli anni '40 e il 1957. L'evento è parte integrante e anticipazione della terza edizione del Festival "il Sapere e le Arti", organizzato ogni anno a settembre da Levi Alumni. La Venice Diplomatic Society è un'associazione studentesca nata nel 2015 da studenti dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha lo scopo di far conoscere il complesso funzionamento delle più grandi organizzazioni internazionali e dibattere sui temi più caldi a livello mondiale. Avvicina anche gli studenti alla realtà del Model United Nations, che sono attività extra-curricolari dove gli studenti si immedesimano nel ruolo di delegati delle Nazioni Unite e simulano le procedure interne dei comitati ONU.

