Europa: oggi e domani. Con Gianfranco Pasquino

Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all'Università di Bologna, sarà a Vittorio Veneto il 14 marzo (ore 20.30 all’Aula Magna del Seminario Vescovile) per affrontare un tema caldo dell'agenda politica e sociale: l'Europa.

Come dovrà procedere il percorso di integrazione europea? Quali i nodi da sciogliere e quali le opportunità?

La relazione del professore sarà introdotta da un intervento poetico del poeta Luciano Cecchinel, da una riflessione di Giorgio Anselmi, presidente nazionale del Movimento Federalista Europeo e dai saluti del sindaco Roberto Tonon.

L'evento è organizzato dal Movimento Federalista Europeo, organizzazione apartitica fondata nel 1943 da Altiero Spinelli, padre del processo di integrazione europea.

L'iniziativa gode del patrocinio della Città di Vittorio Veneto e dei Comuni di Cappella Maggiore e Revine Lago.

La promuovono: Partecipare il Presente. Scuola di formazione sociale e politica; Confcommmercio Vittorio Veneto; CNA Vittorio Veneto; Acli Treviso; CGIL Treviso; Cisl Belluno-Treviso; Uil Veneto; la Consulta dell'Associazionismo culturale Vittoriese; l'ass. Diritto e Rovescio. Dialogare per crescere; l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana.

Sono media partner: L'Azione e Oggitreviso.it

Sarà disponibile per l'occasione il libro di Pasquino L'EUROPA IN 30 LEZIONI (UTET 2017).

Info: mfe.it – 320.5689567