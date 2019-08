Harley-Davidson European Bike Week: al via la 22esima edizione

Mancano ormai pochi giorni all’ attesissimo European Bike Week targato Harley-Davidson. Come sempre il protagonista della kermesse sarà il leggendario Faaker See, nella suggestiva località della Carinzia (Austria).

Migliaia di harleysti e non solo, prenderanno parte ad uno dei più grandi motoraduni europei, dal 3 al 8 settembre 2019, sulle sponde del lago Faak. Una tradizione che continua dal lontano 1998, nato da un gruppo di amici desiderosi di passare del tempo in armonia, tra moto cromate, birre e tanto divertimento. Con il passare degli anni si sono visti arrivare tanti artisti del mondo custom, ampliando così le varie aree di ristoro: drink e street food, music live, test drive, shopping di abbigliamento e accessori originali situati nella piazza centrale dell’H-D Village; vero cuore pulsante della manifestazione. Tante le motociclette provenienti da tutta Europa ed oltre oceano che sfileranno tra le strade dalla Carinzia, percorrendo l’anello del lago tra i rombi dei motori a due cilindri, intrecciati dai suoni delle chitarre elettriche e fiumi di birra. In queste notti brave ci sarà poco tempo per dormire ma per qualche ora di riposo, il Lago di Faak offre vantaggiosi alloggi fra hotel, camping con bungalow e Bed&Breakfast nella natura incontaminata dell'Austria. Un grande serpentone di moto di ogni genere attraverseranno le strade dove ci saranno molti amanti del genere a porgere il proprio saluto ai tanti bikers giunti da ogni parte del mondo. Si raccomanda la sicurezza, indossare il casco ed essere muniti di assicurazione. Occhio vivo e buona strada.