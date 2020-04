Sport da casa: l'Eurosporting Treviso propone gli allenamenti in streaming

Anche noi di Eurosporting Treviso vogliamo dare anche il nostro contributo per garantire che lo sport continui ad essere nelle case degli appassionati e di coloro che vogliono continuare a muoversi!



Ecco che abbiamo pensato a voi con:

- lezioni fitness ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 18.30 alla pagina Facebook di eurosportingTreviso o al canale Youtube di "Mondo Eurosporting" nella sezione video.

- interviste, speciali con i giocatori di tennis e sportivi famosi per sapere come si stanno preparando anche se sono a casa, ricevere i loro consigli e avere iun loro parere su come sarà il futuro dello sport



Per tutte le info visitate la pagina Facebook "eurosportingTreviso", Youtube "Mondo Eurosporting" sezione video!

