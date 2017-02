"Eva - Diario di una costola" con Rita Pelusio di Colorado

Perché il paradiso sarà pur perfetto, ma la vita è tutta un’altra cosa.

Dopo il successo di “Suonata” e “Pianto tutto” Rita Pelusio torna in scena per dare vita a una figura curiosa e ribelle che si affaccia al mondo con uno sguardo ancora puro, ispirata al “Diario di Eva” di Mark Twain. Eva è un clown, molto lontano dall’immagine della bella, bionda e ingenua a cui l’iconografia ci ha abituati. Eva si chiede cosa succederà dopo, proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi. Dalla suora in crisi mistica alla madre di figlio maschio, dalla manager multitasking all’anziana innamorata: nella loro imperfezione raccontano il coraggio di chi ogni giorno combatte per la propria felicità.

Apertura ore 19.30

Cena ore 20

Spettacolo 21.30

Contributo cena + spettacolo 35€

Contributo spettacolo 10€

Per info e prenotazioni:

Mail: info@teatrodelpane.it; tel: 3803842008