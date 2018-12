Si parte con la house, si prosegue con il rock e si chiuderà con un’extradate esclusiva in chiave indie lagunare. Il Dump si prepara al Natale con tre super serate, che animeranno il centro di Treviso sotto la Galleria Bailo. Venerdì 21 dicembre il giovane dj Ale Vigneri, sabato 22 il maestro del rock Roger Ramone, domenica 23 l’esclusivo concerto del fenomeno Ornello. E poi dal 24 dicembre: Radiofiera, Origami e Fuori dai Maglioni. Un periodo pre-natalizio a suon di musica.

Venerdì 21 dicembre Ale Vigneri, giovane dj pronto a regalare un’attenta selezione di house music. Dalle 21.30. Sabato 22 dicembre – Roger Ramone la superstar veneta del punk-rock, in rampa di lancio con la sua serata “Christmas Sounds”, il maximum djset che toccherà "Tutti i Colori del Party", dall'Indie al Funk, dal Britpop al Punk Rock all'Electro. Domenica 23 dicembre Ornello sarà il protagonista dell’eccezionale “extradate” del Dump: il cantautore veneto che sta spopolando in tutta Italia, col suo live fatto di sonorità indie con leggerezza e sradicamento del territorio, ci porterà in giro per il mondo e la laguna veneta. Prima e dopo, djset dei Flick to Kick!