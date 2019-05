Giuramento sul Piave festeggiando San Marco

19 MAGGIO 2019: APPUNTAMENTO SUL PIAVE A FAGARE' DEPOSIZIONE DI UNA CORONA COL TRICOLORE



La rievocazione annuale dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, promossa “Comitato 24 maggio – Giuramento sul Piave”, sarà organizzata anche quest’anno e si terrà domenica ,19 Maggio con una specie di itinerario che inizierà dopo una deposizione di fiori al Sacrario di Fagarè della Battaglia che contiene 10541 salme di caduti di cui 5191 identificate e 5350 ignote, raccolte in questo luogo da 80 cimiteri di guerra del Basso Piave e zone limitrofe. Da Fagarè gli intervenuti visiteranno il Molino della Sega dove i ragazzi del ’99, a cui è dedicato il monumento, combatterono contro le truppe austroungariche impedendone l’avanzata sul Piave. In questo luogo storico dove vi fu il battesimo del fuoco dei ragazzi del 99 .



Dal Molino della Sega in pochi minuti i partecipanti raggiungeranno Saletto per visitare le trincee rinvenute e restaurate dall'Associazione Argine Maestro.



La giornata si concluderà con una conviviale rievocativa per S.Marco presso Ristorante da Maurizio, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 14, 31010 Cimadolmo TV .(quota sociale 25 euro solo su prenotazione tel. 3462607767 mail: 24maggiosulpiave@gmail.com )



PROGRAMMA



DOMENICA,19 MAGGIO GIURAMENTO SUL PIAVE



ORE 10.30 ONORE AI CADUTI DEL PIAVE AL SACRARIO di Fagarè della Battaglia ,con presenza autorità, sulla strada Treviso-Oderzo, in comune di San Biagio di Callalta in ricordo di tutti i caduti sul Piave

ORE 11.00 MOLINO DELLA SEGA Momento storico presso il monumento che ricorda la battaglia che fu il battesimo del fuoco de "I RAGAZZI DEL 99".

ORE 11.30 SALETTO DI BREDA DI PIAVE . Benvenuto del Comitato 24 Maggio e visita rievocativa ai luoghi della Battaglia del Piave con l’Associazione Argine Maestro che si è impegnata nel restauro di alcune trincee ed in iniziative rievocative.Saluti delle Associazioni combattentistiche presenti.scrittori ,artisti e autorità. GIURAMENTO SUL PIAVE

ORE 13 CONVIVIALE DEI PATRIOTI PER S.MARCO presso Ristorante da Maurizio, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 14, 31010 Cimadolmo TV (quota sociale 25 euro solo su prenotazione tel. 3462607767)

COMITATO 24 MAGGIO - GIURAMENTO SUL PIAVE

ASSOCIAZIONE ARGINE MAESTRO



Info e adesioni: tel. 3462607767 mail: 24maggiosulpiave@gmail.com