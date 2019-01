Famiglie in gioco. Percorsi motorio-espressivi per famiglie

Il comune di Susegana organizza "Famiglie in gioco", dei percorsi motori-espressivi per famiglie con figli, così strutturati:

- percorso pesciolini (gravidanza - 9 mesi dei figli)

- percorso leprotti (famiglie con figli 3 - 5 anni)

- percorso falchetti (famiglie con figli 6 - 10 anni)

Gli incontri sono finalizzati ad aiutare il contatto tra genitori e figli attraverso la musica, il gioco e l'arte, vie facilitanti per crescere e sviluppare coscienza e prevedono la presenza di volta in volta degli educatori di "Casa del Cuore" di Ormelle o di altri professionisti.

Costo: € 50,00 per un percorso, € 75,00 per due percorsi



Per maggiori informazioni:

ufficio cultura 0438 437459

Ilaria Baldin 329 4450580