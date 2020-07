Familia così comodo - prova la spesa online

Famila Drive è il NUOVO servizio di spesa online del Famila di Vedelago che ti fa risparmiare tempo e ti permette di accedere in pochi click ai prodotti del tuo Famila comodamente da casa o… da smartphone… ovunque tu sia.

• dal sito https://www.cosicomodo.it/familanordest/vedelago/

• fai la spesa

• Famila la prepara per te

• Tu la ritiri quando vuoi

SCEGLI IL MODO PIU' COMODO DI FARE LA SPESA:

online risparmi tempo, senza rinunciare a comodità, convenienza e qualità!

FAI LA SPESA ONLINE:

vai su www.cosicomodo.it/familanordest inserisci il tuo CAP e inizia la spesa. Paga comodamente online con Carta di Credito o se preferisci puoi pagare direttamente a punto vendita con bancomat o Carta di Credito.

FAMILA LA PREPARA PER TE:

anche online trovi tutte le grandi marche, la qualità dei prodotti Selex fino ai prodotti tipici del tuo territorio, perché nella tua dispensa non deve mancare mai nulla.

Scegliendo la comodità della spesa online, hai la stessa qualità e convenienza che trovi nel supermercato fisico.

Oltre 10 mila prodotti alimentari, e non solo, per quelli lavorati a banco servito, decidi tu il tipo di preparazione.

Inoltre se associ la tua carta fedeltà sul profilo di Cosìcomodo, potrai usufruire anche per la spesa on line di vantaggi esclusivi a te dedicati.

TU LA RITIRI QUANDO VUOI:

decidi tu quando vuoi che la spesa ti venga preparata: scegli l’orario più comodo per te, Famila la prepara poco prima che tu venga a ritirarla.



La spesa on ONLINE di Famila è veloce, flessibile negli orari e sicura nei pagamenti.

Semplice e…CosìComodo.