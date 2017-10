Fare giustizia: il magistrato Nordio si racconta

Incontro organizzato dal circolo “La Pieve” in collaborazione con Levi Alumni, ApertaMente, Lions Club Montebelluna, Rotary Club Montebelluna e circolo P. Bertolini.



Carlo Nordio è magistrato dal 1977. Negli anni ’80 ha condotto le indagini sulle Brigate rosse venete e sui sequestri di persona, negli anni ’90 sui reati di Tangentopoli. È stato consulente della commissione parlamentare per il terrorismo e presidente della commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Fino al 2017 è stato procuratore aggiunto della repubblica a Venezia, dove si è occupato di reati economici, di corruzione, e di responsabilità medica. Ha collaborato a numerose riviste giuridiche e quotidiani tra cui “Il Tempo”, “Il Messaggero” e “Il Gazzettino”.