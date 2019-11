Sabato a Santo Stefano la presentazione del libro “Il selvaggio del Lagorai”

Sabato 9 novembre, alle ore 20.45, presso l'Auditorium “Santo Stefano” si terrà la presentazione del libro “Il selvaggio del Lagorai” di Mariano Berti, che sarà presente alla serata. L'autore, che vive in Veneto, ha alle spalle una lunga esperienza di escursionista: una passione che lo ha portato a camminare su varie catene montuose, in Italia e all'estero. “Il selvaggio del Lagorai” è il suo 14° libro ed ha ricevuto quattro premi in concorsi letterari nazionali: nel 2018 è stato premiato al 9° Concorso Letterario Nazionale di Grottammare (AP) e al 3° Premio Letterario Nazionale Unicamilano; nel 2017 un brano tratto dal libro è stato premiato all'11° Concorso Letterario Nazionale Salvatore Quasimodo di Bergamo, nel 2016 ha vinto il 5° Concorso Letterario di Campagnano di Roma.

Il “Selvaggio del Lagorai” parla di natura e ambiente, da vivere e da rispettare: è un libro di memorie ed esperienze, ma anche di sogni, di visioni e di avventure, in cui si alternano fantasia e realtà. L'evento è organizzato dall'Amministrazione Comunale di Farra di Soligo, in collaborazione con il CAI - Sezione “Velio Soldan” di Pieve di Soligo. Il Sindaco Mattia Perencin invita la cittadinanza a partecipare: “Ci fa davvero piacere ospitare Mariano Berti a Farra di Soligo. I cittadini sapranno fare tesoro del suo messaggio di amore e rispetto per la natura. Saprà fornirci diversi spunti per riflettere...” L'ingresso sarà libero, fino ad esaurimento dei posti a sedere.