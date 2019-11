"Natale a Farra", ecco il ricco programma degli eventi per le Feste

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni di Farra di Soligo ha organizzato per tutto il mese di dicembre: “Natale a Farra”, una serie di eventi in Piazza e in Auditorium Santo Stefano, oltre che per le vie del paese.

Si inizierà giovedì 5 dicembre alle ore 18 con l’accensione e la benedizione dell’Albero di Natale in piazza, i canti dei bimbi di Farra e la partenza di San Nicolò per le vie del paese.

Presso l’Auditorium Santo Stefano venerdì 6 dicembre alle ore 20.45 si terrà il concerto della Banda di Follina, mentre il venerdì successivo 13 dicembre alle ore 20.45 il concerto di Natale del coro San Lorenzo.

Domenica 15 dicembre alle ore 16.00 si esibirà il coro San Lorenzo con un concerto itinerante per le vie del paese, partendo dalla piazza di Farra.

Giovedì 19 dicembre alle ore 20.00 presso l’Auditorium Santo Stefano l’Amministrazione Comunale premierà gli alunni meritevoli con la consegna delle Borse di Studio. Allieterà la serata l’Associazione Musicale G.PucciniI.

Lunedì 23 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale si terrà il concerto del Coro Mirasole con la partecipazione del Coro Solighetto, Coro Insieme, Coro Voce e Cuore.

Infine martedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, alle ore 22.00 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale e a seguire il brindisi in piazza.

«E’ stato un lavoro di gruppo -spiega il Sindaco Mattia Perencin- che ha visto coinvolte l’Amministrazione comunale e le Associazioni di Farra che ringrazio di cuore: la Pro Loco di Farra di Soligo, l’Associazione NOI, l’Associazione Vivi Le Rive, il Coro Mirasole, il Coro San Lorenzo, il Gruppo Alpini di Farra di Soligo ed il Gruppo Anziani Nuova Età. Grazie alla loro disponibilità ed al loro impegno, che da sempre le contraddistinguono siamo riusciti a programmare questa serie di eventi natalizi che quest’anno si svolgeranno a Farra durante il mese di dicembre. L’Amministrazione comunale si auspica, per il prossimo anno, di realizzare la stessa iniziativa anche a Col San Martino e Soligo coinvolgendo le altre Associazioni del Comune, anima del volontariato, che da sempre si spendono con costanza ed entusiasmo per la nostra comunità».