Nuovi appuntamenti storico-culturali sono in programma a Farra di Soligo: a partire da lunedì 20 gennaio, alle ore 20.30 presso la sala riunioni (dietro il municipio), riprenderanno i “Lunedì Culturali” condotti dal Prof. Raffaello Spironelli, organizzati dall'Amministrazione Comunale. Si tratta di una dozzina di incontri, tutti ad ingresso libero e senza necessità di iscrizione, che questa volta saranno dedicati alla prima parte della storia di Venezia: dalle origini al Comune dei Veneziani. Nello specifico, gli argomenti trattati nelle varie serate saranno i seguenti: le origini, tra leggende, reperti ed eventi storici; le invasioni barbariche: dalla terraferma alla laguna; risorse della laguna: dalla pesca alle saline; la lenta emancipazione da Bisanzio: i primi Dogi; da Torcello a Rialto; da San Teodoro a San Marco; marinai e mercanti: lotte per la conquista dell’Adriatico; lotte per la supremazia nel mare: pirati, saraceni, normanni; sviluppo della città: i sestieri; Canal Grande e organizzazione delle attività in laguna; 1104: nasce l’Arsenale; 1143: la fase comunale (Commune Veneciarum): consigli e cariche; crociate e interessi commerciali in oriente; navi e rotte marittime.

«Sono molto lieto di riproporre i 'Lunedì Culturali': appuntamenti che, anche in passato, il pubblico ha sempre dimostrato di seguire con interesse e curiosità. Il tema di quest'anno è totalmente nuovo e di grande interesse: Venezia è parte integrante della nostra cultura e approfondirne gli aspetti storici sarà piacevole ed utile -afferma il Sindaco Mattia Perencin, che prosegue- Sono davvero molto grato al Professor Spironelli, che nel nostro Comune è ormai di casa, sempre disponibile a mettere la sua competenza a disposizione degli altri».

Le date degli incontri 2020 con il professor Raffaello Spironelli: 20 e 27 gennaio, 3, 10, 17, 24 febbraio 2, 9, 16, 23, 30 marzo, 6 aprile.

