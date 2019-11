"Solisti di Radio Veneto Uno" in concerto con Pëtr Il'ič Čajkovskij

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento musicale in occasione delle festività del Santo Patrono a Col San Martino, alla chiesa arcipretale immersa tra le colline del Prosecco, nominate dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. L'appuntamento con "I Solisti di Radio Veneto Uno" in formazione di Orchestra Filarmonica è fissato per venerdì 15 novembre alle ore 20.45, in occasione de "l'Istadela de San Martin". Il programma del concerto è interamente dedicato al grande compositore russo Pëtr Il'ič Čajkovskij. La serata inizierà con il “Valzer dei fiori” dalla suite Op. 71, de “Lo Schiaccianoci”, universalmente nota, nella quale l’atmosfera soffusa è unita con maestria al clima squillante di una grande orchestra; proseguirà poi con il Concerto in Re maggiore per violino e orchestra Op. 35, uno dei più noti concerti dell'epoca romantica, banco di prova e cavallo di battaglia dei più grandi violinisti, interpretato da un talento indiscusso che si sta facendo strada all'estero soprattutto in Germania e in procinto di partire per la Sua prima tournée in Australia, il solista trevigiano Paolo Tagliamento.

A chiudere il concerto il Capriccio Italiano Op. 45, per il quale Čajkovskij si ispirò a musiche popolari italiane durante la sua permanenza a Roma, nel 1880; un brano molto amato che si apre con smaglianti squilli di trombe, prosegue con graziosi ritornelli, per concludersi in una coinvolgente tarantella. La grande tradizione della scuola di musica russa vedrà sul podio uno dei suoi più alti interpreti, il grande Direttore d'orchestra bulgaro Vram Tchiftchian (foto qui in basso).

Il Gran Concerto de "l'Istadela de S. Martin" con l'Orchestra Filarmonica "I Solisti di Radio Veneto Uno" è organizzato in collaborazione con la Parrocchia Arcipretale e la Pro Loco di Col San Martino, il patrocinio del Comune di Farra di Soligo, dall'Associazione e dalla Redazione di Radio Veneto Uno, nel loro impegno di portare la cultura alla gente e la gente alla cultura. L'appuntamento musicale è per venerdì 15 novembre alle ore 20.45 presso la Chiesa Arcipretale di Col San Martino, Farra di Soligo.