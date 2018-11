Farsi il sapone naturale in casa

TEORIA E BUONE PRATICHE PER L’ AUTOPRODUZIONE

Laboratorio teorico-pratico per farsi il sapone in casa. Si analizzeranno la chimica del sapone, il processo di saponificazione, gli ingredienti utilizzati nell’industria, le tecniche di saponificazione. Approfondimento sugli oli essenziali e cenni alla lettura delle etichette dei cosmetici; riferimenti per l’acquisto consapevole delle materie prime. Si passerà poi alla pratica producendo un sapone col metodo “a freddo”. Alla fine del corso ogni partecipante riceverà un manualetto di istruzioni, alcune schede operative e un campione del sapone prodotto per testarne qualità e virtù!

LABORATORIO A CURA DI ROBERTO (ASSOCIAZIONE SETTIMO CIELO); POSSIBILITA’ DI TROVARSI GIA’ ALLE 19.30 PER UNA GUSTOSA PASTASCIUTTA INSIEME!

Costo partecipazione(laboratorio + pasta) 20 euro. Solo laboratorio: 15 euro

Info ed iscrizioni:

Agriturismo LE NOCI

Loc. Costarut, 10 Arfanta 31020 Tarzo

Tel. + 39 0438 925095 - Cell. +39 339 2014186

e_mail:info@agriturismolenoci.net

web: www.agriturismolenoci.net