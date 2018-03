Favole e musica in biblioteca con il maestro Libero Iannuzzi

Incontro in biblioteca dedicato ai bambini dai 3 anni di età per giocare con la Musica e la narrazione, direttamente dalla voce del Maestro Libero Iannuzzi, docente esperto di propedeutica musicale e di chitarra 🎸. Il Maestro Libero ci presenterà la musica in maniera giocosa e divertente e saprà coinvolgerci alla grande!



Ingresso gratuito su prenotazione.

Per prenotare: 0422485455 - biblioteca@comunezerobranco.it



Info: www.chromaticamente.com