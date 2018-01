Centorizzonti “diTeatro”: al Teatro Maffioli ecco “Picablo”

Quarto appuntamento per Centorizzonti “diTeatro”, che tratteggia con sguardi diversi e originali un universo, quello del teatro, che è prima di tutto arte e terreno di produzione culturale: la VI edizione del progetto culturale dell’omonima rete di 15 Comuni trevigiani e bellunesi, condiviso con la Regione Veneto, domenica 4 febbraio alle 16.00 al Teatro Maffioli di Villa Benzi Zecchini a Caerano di San Marco, Treviso, propone “Picablo”, dialogo poetico della pluripremiata Tam Teatromusica dedicato a Pablo Picasso e che fa parte della “Trilogia della pittura in scena” (gli altri due artisti protagonisti del lavoro teatrale della compagnia padovana sono Marc Chagall e Paul Klee).

Lo spettacolo, idoneo ad un pubblico eterogeneo (bambini dai 6 anni), con Flavia Bussolotto e Alessandro Martinello e la regia di Michele Sambin, sviluppa alcuni aspetti della vita e della personalità di Pablo Picasso seguendo il ritmo delle immagini pittoriche. La scena si apre con un Picasso vecchio, che dal suo studio ci guarda, ma lentamente volge indietro nel tempo fino a tornare all’infanzia del pittore: un racconto di poche parole, che si costruisce in scena attraverso le azioni dei performer.

Pablo Diego Josè Francisco Juan Maria Cipriano Clito Patricio sono solo alcuni dei tanti nomi di Picasso e il primo indizio di una personalità sfaccettata e multiforme, la cui arte è piena di motivi ricorrenti e invenzioni straordinarie. Nella sua sterminata produzione la compagnia padovana ha individuato alcuni temi e ricercato il ritmo interno delle immagini pittoriche. E così, come il lavoro artistico di Picasso è racchiuso in periodi, il lavoro teatrale è stato scandito in episodi. Tutto ha inizio nello studio del pittore. E' lì che i quadri prendono vita, vengono interpretati, abitati e trasformati. Lo studio, luogo di scoperte e rivelazioni inattese, si apre poi all'esterno. Un esterno attraversato in compagnia di saltimbanchi e tori, ballerine, colombe, arlecchini e toreri.

All'inizio è un Picasso vecchio quello che dal suo studio ci guarda, ma lentamente andrà indietro nel tempo fino a tornare bambino. Nello studio, sui cavalletti, sono posati i pannelli - quadro e c'è un gran da fare a spostarli più avanti o più indietro, a destra o a sinistra per cogliere frammenti delle immagini proiettate, con movimenti lenti o con ritmica concitazione. Sono i quadri, la pittura, a ispirare e guidare le azioni dei performer che, nelle vesti dei due Custodi del circo museo ambulante Picablo, ci invitano ad entrare nella magia dell'arte visiva.

“Picablo” è una performance pluripremiata a livello internazionale: con essa Tam Teatromusica ha vinto infatti l’Honor Award John Dorman 2011, sezione polacca di ASSITEJ – International Association of Theatre for Children and Young People, e il Grand Prix XIX International Puppet Theatres ‘Festival Meetings 2012’ città di Torun (Polonia).

Il programma di Centorizzonti diTeatro proseguirà quindi sabato 10 febbraio nuovamente a Caerano di San Marco, al Teatro Maffioli, per assistere alle 21.00 a “Il giardino delle ciliegie” delle Nina’s Drags Queen, riscrittura de “Il giardino di ciliegi” di Cechov. Il giardino dei ciliegi è la terra dell’infanzia, del sogno ad occhi aperti, l’orizzonte di ciò che è ancora possibile. Ad abitarlo, donne, anzi creature, in attesa della fine: interpreti di questo spettacolo sono infatti sei uomini che vestono vistosi panni femminili, portando in scena con grande serietà e cura uno spettacolo leggero e arguto.

Biglietti: euro 5,00 interi, euro 2,00 ridotti

Prevendita biglietti: ogni sabato precedente lo spettacolo dalle 10,30 alle 12,30 a Villa Benzi Zecchini, a Caerano di San Marco - Treviso

Vendita biglietti: un’ora prima dello spettacolo nel teatro di svolgimento.



Per prenotazioni e informazioni:

Echidna Paesaggio Culturale, tel. 340 9446568, 041 412500, info@echidnacultura.it, www.echidnacultura.it

Villa Benzi Zecchini, tel. 0423 650 509, info@villabenzizecchini.it