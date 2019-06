Federico Buffa arriva a Treviso per parlare di Muhammad Ali

Lunedì 10 giugno, alle ore 18, a Ca' Dei Ricchi, il mitico storyteller Federico Buffa sarà ospite del capoluogo di Marca per la presentazione del libro, scritto con Elena Catozzi, "Muhammad Ali, un uomo decisivo per uomini decisivi", edito da Rizzoli.

L'incontro, fortemente voluto dal sindaco di Treviso, Mario Conte, sarà una piacevole conversazione-racconto su uno dei più grandi sportivi del Novecento. Dal libro su Muhammad Ali, Buffa ha realizzato lo speciale andato in onda su Sky dedicato al grande pugile afroamericano e lo spettacolo teatrale: "A night in Kinshasa" sul leggendario incontro tra Muhammad Ali e George Foreman. La serata-evento sarà ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Un'occasione da non perdere per ascoltare dal vivo uno degli storyteller più apprezzati in Italia.