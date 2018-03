"Felicemente stressati": Terenzo Traisci insegna a gestire stress e umore

Giovedì 22 marzo alle ore 20.45, il Teatro Comunale Mario Del Monaco ospiterà un evento speciale: la lezione di “Edutainment” di Terenzio Traisci, intitolata Felicemente Stressati, che ha lo scopo di insegnare a gestire Stress e Umore in modo pratico e divertente. Quando sentiamo Stress e Preoccupazioni nella nostra Vita, non ci sentiamo Felici perché il nostro Umore ci fa vedere solo le cose negative. Le conseguenze? La tensione, il nervoso o la mancanza di energie fanno subentrare anche problemi di Salute, che ci ostacolano nel relazionarci con gli altri, nella precisione e qualità di quello che svolgiamo solitamente. Esistono soltanto 2 modalità per affrontare tutto questo: aspettare che le cose migliorino, oppure far migliorare il nostro modo di vederle, di interpretarle e di affrontarle. Non è forse vero che in uno stato d'animo positivo, tutto ci sembra migliore? In 3 ore divertenti con battute ed esercizi, il pubblico da seduto avrà già imparato i 3 step del metodo Ingegneria del Buon Umore, per crearsi lo Stato d'Animo utile per affrontare Stress e Difficoltà in autonomia rispetto al contesto e agli altri. Verranno svolte anche semplici respirazioni divertenti da seduti, insieme a Stretching dei Muscoli del Sorriso e tecniche di Psicologia Positiva. Conduce lo Psicologo e Formatore Terenzio Traisci, co-autore del libro Felicemente Stressati e finalista, primo fra i comici, a Italia's got talent 2012 su Canale 5.



PROGRAMMA

1. Cosa succede nel tuo Corpo quando sei sotto Stress e di Cattivo Umore?

2. Come puoi cambiare le tue condizioni fisiche (fisiologia) per usare la tua Intelligenza Positiva?

3. Come utilizzare il linguaggio per cambiare le tue condizioni mentali e creare Buon Umore?



PERCHÈ PARTECIPARE

Per scegliere di partecipare, rispondi a queste domande:

Quanto è Importante per Te gestire lo Stress, l'Ansia, la Tensione, la Tristezza?

Che Valore ha per Te, saper cambiare Umore, al lavoro e in famiglia?

Che Valore ha per Te, imparare delle tecniche utili, anziché in ore, giornate di formazione...in meno di 3 ore e divertendoti?



ADATTO A

Chi vuole trovare soluzioni al proprio interno per risolvere i propri problemi, senza aspettare l'esterno

Chi NON crede che tutti i propri malumori derivino dall'esterno ma che abbiamo un margine di azione che dipende da noi

Chi crede che lo stato d'animo impatti sui propri pensieri e le proprie azioni e su quelle degli altri

Chi vuole trascorre 3 ore divertenti con degli spunti di riflessione concreti

Chi vuole imparare degli esercizi semplici per crearsi buon umore da utilizzare al lavoro e a casa

Chi vuole crescere e migliorarsi ma ha tempo solo qualche ora e di sera

Chi vuole crescere e migliorarsi insieme ad altre persone che vogliono la stessa cosa

***



DOMANDE FREQUENTI



È uno spettacolo comico?

Sì, ma non solo, perché è anche un corso di formazione. A differenza di uno spettacolo, oltre all'emozione positiva della serata, chi partecipa si porta a casa nozioni, spunti ed esercizi per continuare a mantenere quell'emozione positiva per usarla nel superare le difficoltà quotidiane. Inoltre il pubblico partecipa da seduto anche con esercizi di respirazione divertenti e di stretching del sorriso, rendendosi attivo e protagonista del proprio buon umore.



È un corso di formazione?

- Non solo, perché ogni nozione ed argomento viene presentato in modo comico e interattivo, che è la modalità per facilitare l'apprendimento mantenendo costante l'attenzione, come soltanto un comico intrattenitore sa fare. In genere un corso di formazione sulla gestione dello stress dura almeno una giornata e difficilmente si porta a casa delle competenze, ma soltanto spunti e nozioni. A Felicemente Stressati, in meno di 3h, porti a casa degli esercizi pratici, concreti che puoi usare subito nel tuo lavoro

e in privato.



È un corso di Yoga della Risata e occorre venire in tuta?

No, e non serve venire vestiti in tuta, ma meglio se vestiti comodi, anche se i partecipanti stanno sempre seduti, tranne nel finale in piedi per un esercizio di respirazione e vocalizzi. Verranno svolti soltanto un paio di esercizi di Yoga della Risata, ma rivisitati e adattati da Terenzio secondo il suo metodo di Ingegneria del Buon Umore. A differenza di chi insegna Yoga della Risata, Terenzio usa la comicità di battuta e fisica per guidare le Persone a ridere in modo naturale e spontaneo. La Risata non viene forzata, evitando imbarazzi, perché ogni persona è consapevole e scoppia a ridere in modo del tutto spontaneo.