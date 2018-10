Feltrinelli Treviso ospita l'autrice e testimonial di lettura per la regione Veneto, Stella Nosella

Un imperdibile occasione per i piccoli lettori della città di Treviso di incontrare la testimonial di lettura per la Regione Veneto Stella Nosella, autrice della saga storico fantasy per ragazzi "Sebastian's Chronicles - i libri che non esistono".

Siete tutti invitati a partecipare il 18 Ottobre alle ore 18:00 presso la libreria Feltrinelli di Treviso, in via Antonio Canova, dove entrerete nel mondo misterioso di Sebastian e scoprirete l'alchimista che è in voi provando a vincere un esclusivo gadget targato Sebastian's Chronicles.

E' gradita la prenotazione.

