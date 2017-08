Ferragosto al Grillo - Grigliata e giochi da tavolo

Martedi 15 agosto all’Oasi il Grillo di Cimadolmo grande grigliata di Ferragosto – sia a pranzo che a cena – e per tutto il giorno si gioca all’aperto! Fra i tavoli all’ombra degli alberi del nostro parco un operatore sarà a disposizione per insegnare regole e i trucchi di tanti giochi da tavolo L’ingresso è libero.



Si gioca da tavolo a Cimadolmo martedì 15 agosto 2017 ore 11-21, area giochi da tavolo Lanza del Vasto presso il parco “Oasi il Grillo”, via Papadopoli 17, Cimadolmo.



Presso lo spazio ludico Lanza del Vasto è possibile giocare da tavolo con: 7 Wonders, Aeneas, Alhambra, Bang!, Bicchieri Sprint, Buffalo, Carcassonne, Carcassonne Star Wars, Cardline Marvel, Cartagena I, Cartagena II, Cathedrales, Cave Troll, Citadels, Dino Race, Dixit, Dragon Heart, Drakon, Essere o non essere, E’ Tutta un’Altra Storia, Fairy Power, Fantascatti, Fieschi, Forza 4 – Tartarughe Ninja, Giro Giro Mondo, Hearts of Oak, I Coloni di Catan, I Coloni di Catan jr, I Coloni di Catan Star Trek, Indovina chi? – Principasse, I Tre Piccoli Porcellini, Jamaica, Labirinto Magico, Lo Hobbit – un viaggio inaspettato, Madam X, Monte Banana, Passa la Bomba, Passa la Bomba jr, Rattle Snake, Remi e Catene, Santa Cruz, Sherlock 13, Takenoko, Ticket to Ride – Europa, Villa Paletti, Vita di Gesù.

Il pubblico potrà provare i giochi a nostra disposizione e il nostro ludologo provvederà a spiegare come si gioca essendo a disposizione dei giocatori.



Pranzo dalle 12:00 alle 14:00

Cena dalle 19:00 alle 22:00

Bar aperto con orario continuato dalle 10:00 alle 23:00



info e prenotazioni:

Tel 0422.743950 oppure 0422.778048, ma chiedere del Grillo!

In caso di mal tempo è consigliato chiamare per chiedere informazioni.

Ristorante Stagionale Il Grillo – Grigliate anche da asporto

Via Papadopoli 17, Cimadolmo

Sulla strada che da Maserada sul Piave porta a Conegliano