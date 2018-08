Mercoledì 15 Agosto h. 20.30

Ai Cadelach & Sindaco Events presentano:

Ferragosto sotto le stelle

Cadelach Summer Party

Aperitivo- Cena- Dopocena.

▪Live dinner & After show by 🎧 Fabris dj



●Dalle ore 18.30 aperitivo (Ingresso libero)



☆Prenota la tua cena, 40 euro (Bevande Incluse)☆



●🍽 ORE 20.30 CENA

Il menù:

■Aperitivo dinamico con Fantasie di cocktail accompagnato dalla nostra selezione del gusto con:

• Prosciutto crudo 22 mesi San Daniele tagliato al coltello.

• Tartare di carne amico mega

• Freschezze di ferragosto

■Primo piatto:

• Raviolo di melanzana con pomodoro datterino e basilico.

■Secondo piatto:

• Reale di patanegra e suprema di tacchino cotti allo spiedo con patate al forno.

■Dessert

• Semifreddo

______________________________________________



《《《L'EVENTO SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO 》》》

______________________________________________



🍸 Cocktail bar dalle ore 22.30

📱Info & Prenotazioni: Giacomo 3487733555 Natascia 3470356650



Location > Ai Cadelach Hotel Ristorante & Centro Benessere

Via Giuseppe Grava, 2, 31020 Revine Lago



☆ ORGANIZZAZIONE: Sindaco Events ☆