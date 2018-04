21° Festa alpina e dei prodotti tipici locali – “Tera de bisi”

“Tera de Bisi” 25-26-27 maggio 1-2-3-8-9-10 giugno 2018

Presso Campo Sportivo Via Caio Vettonnio – Sant’Eulalia

Festa alpina dedicata ai prodotti tipici locali, a deliziarvi un ricco menù con “bisi”, frittura di pesce, baccalà alla vicentina, panini onti, torta di “bisi” o di miele, non mancheranno i vini come accompagnamento: Prosecco, Cabernet e Refosco … il tutto contornato da musica e intrattenimento.