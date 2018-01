Festa di Carnevale 2018 al Teatro Sant'Anna

POLPETTA & CARAMELLA saranno protagoniste di una coloratissima FESTA DI CARNEVALE a Teatro, appuntamento per domenica 11 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Sant’Anna con “Rosso come Cappuccetto Rosso”



L’importanza dei colori, la loro scelta e i loro mille abbinamenti attraverso la fiaba di Cappuccetto Rosso. I colori possono essere mescolati tra loro per dar vita ad altre essenze che, nel caso della nostra storia, risolveranno un bel po’ di problemi a Cappuccetto Rosso. I Cuccioli interpreteranno i personaggi… ma occhio ai colori!



*invitiamo i bambini a venire in maschera a teatro.



www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.