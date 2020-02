Eden Café: festa di Carnevale dedicata ai film di Tim Burton

Torna il Carnevale cinematografico all'Eden Café di Treviso. Quest'anno per i travestimenti ci sarà solo l'imbarazzo della scelta visto che il regista a cui è dedicata la festa sarà Tim Burton.

Come ogni annoè stato selezionato un regista iconico per festeggiare nel migliore dei modi il Carnevale. L'appuntamento è per venerdì 21 febbraio. La selection musicale sarà a cura dei Five Dj (Roger Ramone - Friday - Mr Shoe dj - La Lu - Jack Torsani). Per aiutarvi nella scelta dei costumi vi lasciamo una piccola lista di alcuni dei film di Burton: Batman; Batman Returns; Edward mani di forbice; Beetlejuice; La fabbrica di cioccolato; Alice in Wonderland; Dumbo; Big Fish e Mars Attacks! Premio per il miglior travestimento. Ingresso gratuito dalle 21.30.