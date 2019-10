Colline del Prosecco, 2 giorni di eventi per festeggiare la nomina Unesco

Sabato 19 e domenica 20 ottobre sarà un week end animato per le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, insignite lo scorso luglio del Patrimonio dell’Umanità Unesco. Un weekend di festeggiamenti all’insegna dell’orgoglio per il territorio e della sua promozione.

Una due giorni di evento promosso da Regione Veneto e ATS che inviterà a condividere con tutti gli abitanti dei comuni coinvolti, ma anche con i visitatori, il traguardo Unesco e approfittare della dolcezza dell’autunno per godere della bellezza del territorio. «Un riconoscimento che attendevamo da dieci anni, che ci ha visto tutti impegnati in sede tecnica e politica per convincere gli esperti di Icomos e i vertici Unesco dell’assoluta validità del nostro dossier - commenta Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto - Non si tratta soltanto di un trofeo da esibire, bensì di un processo che dovremo gestire in modo virtuoso, consapevole e lungimirante, affinché l’unicità di queste nostre meravigliose colline diventi volano di sviluppo culturale, turistico ed economico, nel quadro di una imprescindibile sostenibilità ambientale». «Il riconoscimento Unesco, che tanto ci inorgoglisce, è un risultato di tutti - afferma Innocente Nardi, presidente dell’Associazione temporanea di scopo - per questo come Ats e in collaborazione con la Regione Veneto abbiamo voluto dedicare un momento importante alla condivisione con tutti gli abitanti di questo territorio meraviglioso. La strada per ottenere questo risultato è stata lunga ma ora inizia un nuovo percorso che sarà quello della valorizzazione di queste colline. Un nuovo marketing territoriale è la chiave per promuovere le colline di Conegliano Valdobbiadene, paesaggio del Prosecco Superiore, nel modo più efficace e più rispettoso del territorio stesso».

Per riflettere sullo stato dell’arte e tracciare il percorso da seguire da ora in poi, domenica 20 ottobre a Pieve di Soligo ATS e Regione Veneto hanno organizzato il convegno Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene: prospettive per il territorio. Per approfondire il tema Unesco e declinarlo in tutte le sfaccettature che coinvolgono il territorio interverranno, moderati da Luciano Ferraro, capo redattore del Corriere della Sera, il Sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, per i saluti iniziali di benvenuto, il dottor Franco Bernabè Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, Innocente Nardi, Presidente dell’Associazione temporanea di scopo, Pia Petrangeli Segretariato Generale - Servizio I Coordinamento- Ufficio Unesco Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Emilio Gatto - Direttore Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Questi copriranno temi più istituzionali e ripercorreranno le tappe che hanno portato al riconoscimento. L’incontro, inoltre, sarà arricchito dagli approfondimenti di Amerigo Restucci, Coordinatore Comitato Scientifico del sito Unesco; Mauro Agnoletti – Coordinatore Dossier candidatura del sito Unesco, Roberto Cerrato, Direttore Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato Unesco; Vincenzo Tinè - Soprintendente per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso. Chiuderà il Presidente Luca Zaia. L’appuntamento è per le ore 10 di domenica 20 ottobre presso il teatro Careni di Pieve di Soligo. Per tutti coloro i quali vorranno conoscere direttamente il territorio invece saranno previste, sia sabato 19 sia domenica 20, le escursioni “A piedi tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene” organizzate in collaborazione con Unpli Treviso e Primavera del Prosecco Superiore. I diversi itinerari, elencati in calce, mettono in luce le caratteristiche paesaggistiche e storico-artistiche che rendono unico questo territorio. Per i turisti del gusto il programma prevede, inoltre, “A tavola con il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg” (da giovedì 17 a domenica 20 ottobre). Nei ristoranti del Conegliano Valdobbiadene aderenti all’iniziativa sarà possibile degustare sia a pranzo sia a cena il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg abbinato a un “piatto Unesco” creato per l’occasione. Sotto i ristoranti aderenti. Per organizzare al meglio il proprio “weekend Unesco” e, approfondire meglio il sito, saranno messi a disposizione durante il fine settimana degli info-point, allestiti per l’occasione, dove si potranno avere informazioni sul sito Unesco (a cura di Unpli Treviso e Primavera del Prosecco Superiore). Gli info-point saranno allestiti nei Comuni di: Cison di Valmarino, Conegliano, Follina, Fregona, Miane (Combai), Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto.

In generale, per informazioni: ATS “Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità” Tel. 0438 83028; segreteria@prosecco.it

Programma delle passeggiate “A piedi tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene”



Itinerari naturalistici

Tra Rive e Chiesette | Farra di Soligo. Sabato 19 ottobre, ore 9.30

Le Grotte del Caglieron | Fregona Sabato 19 ottobre, ore 10

L’anello del Prosecco | Valdobbiadene. Sabato 19 ottobre, ore 14

Nei dintorni del Castello | Susegana Sabato 19 ottobre, ore 14.30

Passeggiata tra i castagneti |Combai (Miane). Domenica 20 ottobre, ore 9.30

Il Molinetto della Croda | Refrontolo. Domenica 20 ottobre, ore 14.30

Itinerari storico-culturali

Serravalle e i suoi luoghi storici | Vittorio Veneto. Sabato 19 ottobre, ore 10

La Confraternita dei Battuti | Conegliano. Sabato 19 sabato, partenza ore 15

L’Abbazia e il Borgo di Follina| Follina. Domenica 20 ottobre, ore 14.30. Le escursioni sono gratuite e riservate ad un massimo di 25 partecipanti. Si consigliano abbigliamento e scarpe da trekking. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria (IAT Conegliano - 0438.21230) Maggiori informazioni: treviso@unpliveneto.it; www.primaveradelprosecco.it