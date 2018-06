Festa dea Sardea 2018

"Festa dea sardea" a Silea (in via Alzaia vicino la centrale idroelettrica) dal 29 giugno al 8 luglio. Tutti i giorni spritz time dalle 18.30 e poi stand gastronomico con cucina a vista e la specialità della sardina! Colori, luci, musica, gastronomia ed eventi all’insegna della “sardea”, negli accoglienti stand allestiti all’ombra del pioppeto in riva al Sile. Spaghetti in salsa, seppie in umido con polenta e “sardee” (in saor, impanae e ai ferri), accompagnate da ottimi vini e fresca birra, offrono per tutta la durata di questa maestosa festa sul Sile una piacevole occasione di cenare in compagnia e di godersi i concerti che concludono le serate.

La Festa dea Sardea dura dieci giorni e ospita migliaia di persone e alla radice del suo successo ci sono oltre cento volontari, che si cimentano nei più diversi compiti: dalla preparazione dei piatti in cucina al servizio in sala, dalla somministrazione di bevande al bar alle pulizie. Insomma a far si che questa festa sul Sile sia unica e straordinaria. "Tutte le sere a partire dalle 19 la Festa dea Sardea sarà lieta di accogliervi presso il nostro Bar per lo Spritz Hour. La nostra cucina è aperta tutte le sere della festa e sarà lieta di servirvi con l’inconfondibile simpatia dei nostri camerieri".

Degna di particolare attenzione nel corso della “Festa dea Sardea” è infine la tradizionale Discesa folkloristica sul Sile, che si svolge nella prima domenica di luglio. L’appuntamento mattiniero è al Ponte dea Goba di Treviso, dove si assiste al varo di imbarcazioni che vanno da semplici zattere a improbabili e originali costruzioni galleggianti…sono questi natanti costruiti dagli stessi partecipanti che assicurano il divertimento. Al via dello speaker, si scatena un’entusiasmante gara: i “marinai” si divertono e fanno divertire il pubblico lanciandosi secchiate d’acqua.