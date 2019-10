35^ Festa dea suca - Torneo di Scopa

In occasione della 35^ Festa dea suca di Lovadina, nella giornata di venerdì 8 novembre andrà in scena l'attesissimo Torneo di Scopa. L'appuntamento è dalle 21 allo stand enogastronomico della sagra e il costo d'iscrizione per coppia è di 10 euro (ci si potrà iscrivere direttamente in loco).

Per chi volesse mangiare, lo stand aprirà dalle ore 19.30, mentre dalle ore 20 (con prenotazione obbligatoria) ci sarà la seguente cena a tema: