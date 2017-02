Speciale Festa del Papà all'Antica Osteria Zanatta

Due appuntamenti per la FESTA DEL PAPA' con e per il papà Sabato 18 e domenica 19 marzo 2017 Ci son tanti modi per festeggiare ma farlo in famiglia coivolgendo anche i bambini e soprattutto i papà nelle loro doti canterine e giocose secondo noi è il modo più simpatico e divertente :D Ecco cosa abbiamo organizzato per la festa del papà nel nostro ristorante.. Servizio babysitting e Animazione gratuita dalle 19:30 alle 22:30 durante la cena di sabato 18 marzo e dalle 12:30 alle 15:30 durante il pranzo di domenica 19 marzo Durante la cena e il pranzo i bambini saranno intrattenuti con GIOCHI di MAGIA, sculture di PALLONCINI, zucchero filato gratuito, lavoretti per la festa del Papà, tanti disegni da colorare e giochi! Quindi cena e pranzo tranquilli per i genitori ;) inoltre.. I bambini e anche i papà, se vogliono, saranno preparati e TRUCCATI per poi duettare a fine cena e pranzo in un simpatico KARAOKE BABY-DADDY con consegna da parte dei bambini dell'attestato di merito a tutti i SUPERPAPA' che si sono esibirti in pubblico mostrando doti di coraggio a mettersi in gioco ;) **** La migliore performance inoltre verrà premiata con un simpatico OMAGGIO per il bambino/a e per il papà *** Se avete una canzone preferita dovete richiederla al momento della prenotazione o comunque almeno 2 gg prima dell evento, se disponibile vi accontenteremo. Preparatevi per tempo! ;) sarà molto divertente! Cena e pranzo da prenotare allo 0422 778048 Vi consigliamo di non aspettare gli ultimi giorni :) > MENU BAMBINI da scegliere lo stesso giorno: Piatti a scelta dai 5 ai 7 euro Primi e secondi con contorno acqua minerale compresa nel menu adulti Per gli adulti da scegliere a priori al momento della prenotazione o comunque prima dell'evento : > MENU TERRA E TRADIZIONE €25 > MENU MARE E TRADIZIONE €35 > MENU PAELLA €25 acqua compresa, caffè e vini esclusi Scelta dei vini da listino, anche al calice i menu saranno on line nel nostro sito www.anticaosteriazanatta.com/mobile/menu.asp la prima settimana di marzo