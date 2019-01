Il lungo percorso che porterà al Martedì Grasso 2019 inizia domenica 20 gennaio alle 14.30 con la prima tappa dei Carnevali di Marca promossi dall'omonima associazione, in questo caso in collaborazione con la Pro Loco. La sfilata di carri allegorici percorrerà le strade principali del centro di Tarzo (in particolare via Corona e via Roma), nell'àmbito della tradizionale festa della Candelora. Ecco gli 11 gruppi che hanno annunciato la loro partecipazione per regalare, presentati da Moreno Meneguz, un pomeriggio di festa gratuita a grandi e piccini con le allegorie più svariate:

Scuola di ballo di Tarzo: balletto

Gruppo FonFierun di Corbanese: “Il Castello delle streghe”

Gruppo parrocchiale di Nervesa della Battaglia: “Vento d'Oriente”

Gruppo “La Combricola” di Vittorio Veneto: “La storia del rock”

Gruppo Dal Santo di Prata di Pordenone: “Un mondo di dolcezza”

Gruppo Amici di Nogarè di Crocetta del Montello: “Madre Natura”

Gruppo I Ragazzi degli anni '80 di Lovadina: “Il carro che non c'è”

Gruppo Carro di Bagnolo: “Cappuccetto rosso”

Gruppo Amici di Tezze di Vazzola: “I tirolesi”

Gruppo Amici di Susegana: “Acchiappa fantasmi”

Banda di Valdobbiadene in costume carnevalesco

Anche in un periodo dell'anno tradizionalmente festoso, l’associazione Carnevali di Marca ritiene importante pensare a chi sta peggio. Come ogni anno, infatti, sarà abbinata alla manifestazione la tradizionale Lotteria di beneficenza, che nel 2019 vanta un montepremi di ben 26.000 euro e come premio principale una Opel Corsa Advance Coupé messa a disposizione da Autogiada. Durante le sfilate sarà possibile acquistare i biglietti (al costo di 2 € l'uno), sperare in un’estrazione fortunata e, se così non fosse, sapere che 5 centesimi di euro per ogni biglietto venduto saranno devoluti ad enti e associazioni locali segnalati da Comuni e Pro Loco aderenti ai Carnevali di Marca. Alla luce dei gravissimi danni provocati dal maltempo a fine ottobre nel territorio bellunese, quest'anno l'associazione Carnevali di Marca devolverà in beneficenza una parte dei proventi della Lotteria a progetti di ricostruzione nel Comune di Rocca Pietore. Inoltre, la Pro Loco di Sottoguda sarà presente con i suoi progetti e i suoi prodotti tipici nei "Mercatini del Carnevale" in varie località toccate dai Carnevali di Marca, iniziando proprio domenica 20 a Tarzo.