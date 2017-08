Festa dello Spiedo

Prima di andare in ferie, abbiamo pensato, come ogni anno, di fare una serata di festa assieme a tutti voi, con uno spiedo misto e tanta musica. Per partecipare alla cena bisognerà prenotarsi in Osteria entro e non oltre MARTEDÌ 8 AGOSTO, versando una caparra di 10 €. Il costo totale della cena è di 15 € BEVANDE ESCLUSE e comprenderà spiedo misto, fagioli e patate fritte. Il tutto sarà accompagnato dalla musica di DJ BOFFO prima, durante e dopo cena. Vi aspettiamo!