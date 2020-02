Festa di carnevale a Sogno2: animazione, giochi e truccabimbi

Domenica 1 marzo 2020, dalle 16 alle 18, presso la sede dell'associazione Sogno Numero2 - Treviso Borgo Mestre 107, festa in maschera per grandi e piccini. La festa sarà animata con giochi, truccabimbi, sfilata delle mascherine e merenda per la gioia dei vostri bambini.

Dress code: tutti in maschera. L'evento è gratuito e aperto a tutti: è gradita la prenotazione: massimo 50 persone.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 328 3658672 / 336 656997