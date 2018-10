Festa di Halloween al teatro Sant'Anna con Fata Corolla e Fata Valeriana

Martedì 31 grande FESTA DI HALLOWEEN: al Teatro Sant’Anna ci sono gli animatori del Truccabimbi e poi Fata Corolla e Fata Valeriana in “La Voce della Sirenetta”.

Nel pomeriggio, al Parco degli Alberi Parlanti, per i più coraggiosi

c’è l’avventuroso percorso “Sognando la Luna”



Mercoledì 31 ottobre il Teatro Sant’Anna, trasformato per l’occasione in un luogo molto spaventoso, e con gli animatori del TRUCCABIMBI disponibili a partire dalle 20, ospita la grande Festa di Halloween e lo spettacolo “La Voce della Sirenetta” alle 20,30. Ci sono ancora posti disponibili.



Nel pomeriggio, dalle 17.30, gli animatori del Parco degli Alberi Parlanti propongono il nuovo percorso Sognando la luna.

Il percorso, presentato come novità lo scorso mese, viene replicato anche per Halloween 2018 visto il grande successo ottenuto dai primi giorni della mostra. Alla fine della visita al percorso tutti i visitatori potranno partecipare gratuitamente al “dolcetto o scherzetto” più suggestivo di Treviso all’interno della ghiacciaia ottocentesca del Parco.



Mercoledì 31 ottobre ore 20,30: “La Voce della Sirenetta” FESTA DI HALLOWEEN, Gli Alcuni con Fata Corolla e Fata Valeriana

Lo spettacolo – che vede in azione le due fate interpretate da Anna Manfio e Anna Giusti – mette in scena una fiaba liberamente tratta da “La Sirenetta” di Andersen. Da principio il pubblico dei bambini viene coinvolto dalle attrici a cantare, facendo dei semplici vocalizzi. La fiaba continua poi come da tradizione: la Sirenetta rinuncia alla sua voce per incontrare il principe e, quando lui sta per sposare un’altra ragazza, saranno proprio i bambini del pubblico ad aiutarla, usando la voce come la Sirenetta aveva loro insegnato.

L’allestimento è arricchito da bellissime canzoni originali musicate e scritte da Sergio Manfio e arrangiate dal M° Marco Fedalto. Le canzoni originali dello spettacolo sono parte integrante dello svolgersi della vicenda e sono momenti importanti per il giovane pubblico, che viene chiamato a partecipare attivamente anche ripetendo i gesti suggeriti dalle canzoni.





*** Costi e orario biglietteria

Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma).

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis.

La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 | teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.



*** Formula per le famiglie “Parco+Teatro”

Ogni domenica pomeriggio a soli 11 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e successivamente assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.