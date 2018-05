Festa di Primavera @Binario 1

FESTA DI PRIMAVERA

----------------------------

Domenica 6 maggio vieni a festeggiare la bella stagione a Binario 1!

Musica, arte, teatro e buon cibo per stare insieme e sostenere il circolo socio-culturale più "underground" di Treviso!

--------------------

DALLE 17.30

• Cibo e bevande preparate dai volontari delle associazioni che animano Binario 1



•Musica con:

- i "Noah and the soultellers", il gruppo nato proprio a Binario 1 dall'iniziativa di un gruppo di richiedenti asilo e di volontari.

-Kebinoh, note e voce dalla Costa d’Avorio



• Banchetti con prodotti di sartoria artigianale





DALLE 19.30

• ITERAP (PARETI), street show _ restituzione performativa del laboratorio di creazione PARETI a cura di Sweet Cicuta, attorno al libro "Paradisi Minori", racconti di Megan Mayhew Bergman.



---------------------



QUOTA PARTECIPAZIONE: 10 €



Invia una mail confermando la presenza a binario1.tv@gmail.com