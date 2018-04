"POMERIGGIO DI DIVERTIMENTO CON I VOLONTARI DI ABIO MONTEBELLUNA



I volontari di ABIO Montebelluna Onlus, come di consueto, anche quest'anno hanno organizzato l'annuale festa “Io ABIO… e tu?”, DOMENICA 15 APRILE 2018, dalle 15.00 alle 18.30 (anche in caso di pioggia) presso il comitato La Contea (Via Cavarer, 2 Montebelluna – zona piscine) dove grandi e bambini si troveranno con i volontari ABIO per trascorrere un pomeriggio di divertimento.



Si tratta di un evento, che gode del patrocinio anche della Provincia di Treviso, nonché appunto della Città di Montebelluna, nel quale i volontari di ABIO, coinvolgeremo le famiglie, e non solo, al di fuori del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Valentino di Montebelluna dove operano abitualmente.



Truccabimbi con l'Associazione culturale FATE IN FESTA, spettacoli di magia con il TEATRO MORO, sculture di palloncini, laboratori creativi, il Gruppo dei CARRI DISARMATI che coinvolgerà bambini e genitori con giochi d'altri tempi, e tanto altro per grandi e piccini.



Importante novità di questa edizione sarà la presenza di Pompieropoli che, con giochi e divertimento ludico-istruttivo-formativo, simuleranno alcuni momenti dell’attività dei pompieri.



Non mancherà l’appuntamento con Pupazzi in Pediatria”: tutti i bambini potranno portare il proprio pupazzo e farlo visitare nell'ospedale allestito appositamente dove sarà accolto dai volontari ABIO e dal personale medico e infermieristico che si prenderanno cura di lui.



Durante il pomeriggio sarà aperto lo stand del Comitato La Contea con panini, bibite, etc.



La partecipazione a tutte le attività è ad offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto ad ABIO Montebelluna ONLUS"