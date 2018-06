Festa della Lucciola a Santa Cristina di Quinto

QUINTO DI TREVISO Una notte oserei dire "magica" quella che si terrà presso l'Orto Botanico Tognana Tegon a Santa Cristina di Quinto. Sabato 2 e 9 giugno due serate a partire dalle ore 21 con la "Festa della Lucciola". Una particolare osservazione guidata alla scoperta dei piccoli animali notturni. Saranno delle visite gratuite a gruppi solo su prenotazione con partenza a gruppi appunto alle ore 21 e 21.30 presso la chiesa di Santa Cristina. Visite a cura di Faustino Lorenzetto e Silvia Lignana Bellandi - Gruppo Volontari Monsignor Tognana. Per info e prenotazioni: Faustino Lorenzetto 347 1684859. La manifestzione si svolgerà meteo permettendo. In serata intrattenimento per i più piccoli.