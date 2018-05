Festa maggiolina in notturna

Passeggiata notturna per famiglie lungo il Sile. Alla scoperta di favole nascoste qua e là, assaporeremo il brivido della notte con letture, tisane e biscotti. Per bambini dai quattro anni in su. Max 30 bambini. Prenotazione obbligatoria mail associazionealtrestorie@gmail.com; tel 3291404311. Offerta libera consigliata per i materiali utilizzati.