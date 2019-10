Festa dei marroni: a Combai weekend all'insegna dell’attività sportiva

Un fine settimana ricco di attività e di piacevoli impegni, all’insegna del divertimento ecosostenibile. La Pro Loco di Combai propone un’escursione in E-MTBike e Passeggiando; la prima per gli amanti dei pedali, la seconda per quanti preferiscono camminare.

La linea di continuità: il desiderio di stare all’aria aperta e di scoprire un paesaggio di incantevole bellezza, vivendo l’esperienza unica. Sabato 19 ottobre, partenza alle 15 da piazza Brunelli. L’itinerario, della durata di due ore circa, si snoderà fra i castagni. L’escursione sarà condotta da guide certificate. Domenica, alle 9, una passeggiata molto speciale, in compagnia di Giovanni Carraro, lungo il sentiero 1025. Otto chilometri di pura meraviglia. Carraro, giornalista, scrittore e videomaker, autore di tre libri dedicati alle Prealpi Trevigiane, è un grande appassionato di montagna e saprà raccontare e rendere indimenticabile l’escursione. Nel pomeriggio, alle 14.30 presso l’ex maglificio Gabrel, Workshop del Fumetto in collaborazione col la scuola Treviso Wonderland, adatto a bambini dai nove anni.

La gastronomia

Ogni martedì a Combai si cena con mondoi e brise; il mercoledì con i tortelli, il giovedì con lo spezzatino, il venerdì con il pasticcio ed il sabato con gnocchetti…naturalmente tutto con o ai marroni, cui vanno aggiunti i dolci, il gelato e la birra Combaiota. Caldarroste? Come se piovessero. Mercoledì 23 ottobre alle ore 20 Cena Gourmet, presso il Salone delle Feste, con i piatti preparati dagli chef dei ristoranti al Contadin, Al Roccolo, Bis badaliss, all’Edera e da Gigetto (prenotazione obbligatoria).

Simposio di scultura

Da venerdì 18 e fino a domenica 20 ottobre torna il Simposio di scultura che vedrà confrontarsi otto artisti del legno sul tema “Incontri strani nel bosco”; dovranno “liberare” da un tronco di castagno, facce starne, immaginarie e non. Le sculture andranno ad aggiungersi a quelle che già animano il bosco e le colline di Combai.

Gallery