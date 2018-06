Tarantella Trentin: Treviso ospita la grande festa napoletana

TREVISO Giovedì 28 giugno, a partire dalle 18:30, piazza Trentin si trasformerà in un coloratissimo rione di Napoli, per dare vita alla manifestazione “Tarantella Trentin”, con la performance live dei SoulPalco, le originali pizze napoletane di Spillo e le mozzarelle di bufala di DeGusto.

SoulPalco è un progetto musicale nato quattro anni fa da un principio molto semplice: senza anima nessun palco potrà mai prendere vita. Il loro spettacolo è un mix di musica campana e folclore, con i canti della tradizione popolare dedicati ai briganti, danze, teatro, momenti comici. In breve tempo i SoulPalco si sono affermati come veri e propri ambasciatori delle tradizioni musicali napoletane, uscendo dalla loro città per esibirsi sui palchi e per le strade di tutto il Mediterraneo.

“La musica partenopea è la musica italiana più ascoltata nel mondo - affermano orgogliosi i SoulPalco - E questo perché è un genere che si ascolta con il cuore, non solo con le orecchie. Siamo carichi e non vediamo l'ora di portare a Treviso il nostro spettacolo”. Per tutta la serata, la pizzeria Spillo sfornerà originali pizze napoletane (margherita e marinara, quindi), la gastronomia DeGusto distribuirà deliziosi spiedini di mozzarella di bufala, mentre Shiraz Wine Store e Osteria La Roggia si occuperanno di servire gli assetati, con la birra bio austriaca Zoogami gentilmente messa a disposizione da Da Pian S.r.l. Tarantella Trentin è un evento creato da Shiraz Wine Store e Osteria La Roggia per infondere un'insolita atmosfera Made in Sud all'estate trevigiana, avvalendosi anche dell'aiuto di Raffaele “Fefè” Coletta, un affezionato cliente campano dei due locali di piazza Trentin che ha messo in contatto gli organizzatori con l'associazione culturale SoulPalco. Serata aperta a tutti, mentre la prenotazione dei tavoli è possibile telefonando all'Osteria La Roggia (0422 540192) o allo Shiraz Wine Store (0422 542664).

