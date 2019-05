Festa Oasi Lipu

12 maggio: la Festa delle oasi e riserve della Lipu.



NELL’OASI PROVINCIALE LIPU “GARZAIA di PEDEROBBA”

UN EVENTO DA NON PERDERE!



Esplorare, curiosare e conoscere i segreti della Natura.

Numerosi incontri con esperti che racconteranno la Natura e risponderanno alle domande dei visitatori.

Il tutto camminando lungo il sentiero dell'oasi LIPU la Garzaia di Pederobba.



Potrete creare la vostra visita personalizzata lungo il sentiero naturalistico della Garzaia di Pederobba, seguendo le brevi lezioni di esperti che vi faranno conoscere alcune meraviglie della Natura.

Ogni esperto vi aspetterà ad un orario prestabilito in un punto diverso del sentiero. Dalle 9 alle 16:30 si parlerà di scoiattoli, lupi, pesci, sicurezza in montagna, insetti, specie invasive, piante carnivore e molto, molto altro.



Liberazione rapace riabilitato presso il Centro Recupero Fauna Selvatica della Provincia di Treviso.



Programmate la visita scaricando il programma dal sito web della Lipu Trevigiana