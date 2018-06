3° Festa Panin Onto

L`Area Parrocchiale, sabato 23 giugno dalle 19:00 ospiterà la 3° Edizione della Festa del Panin Onto. Ad attendervi panini preparati in "mille" modi diversi, accompagnati da fiumi di birra alla spina e da un buona proposta musicale con il concerto dei "PENTAGONO", il meglio della Musica internazionale dagli anni `60 ai giorni nostri. Tema della serata "Componi il Tuo Panino". Avrete l`opportunità di scegliere il panino che preferite, rigorosamente "onto", molto onto, aggiungendo e/o togliendo gli ingredienti da voi scelti. Vi attende una vasta gamma di panini, dal mitico ed unico inimitabile "Panin Onto di Zenson" ai più classici dei Panini con porchetta, sottocosta, formaggi, Wurstel ecc... non mancheranno neggets e patatine fritte.

Gallery